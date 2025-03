Como transmitir mais autoridade e valor para seu público

Ser excelente no que faz não basta—é preciso que as pessoas percebam isso. O diretor de marca pessoal e retratista Rodolfo Guilherme (@rodolfoguilhermes) ensina que se destacar exige estratégia e posicionamento. Para isso, ele desenvolveu o método Marca Pessoal Magnética, que ajuda profissionais a construírem autoridade e se tornarem referências no mercado. Enquanto atua como retratista, Rodolfo transforma as sessões fotográficas em uma experiência reveladora e transformadora. Nos bastidores, ele capta uma essência e poder que nem você sabia que tinha. O resultado das imagens é fantástico! Descubra mais: @rodolfoguilhermes