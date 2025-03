Confundida com bandida, mulher é presa ao denunciar marido

No último domingo (14), Débora foi até uma delegacia em Petrópolis (RJ) para registrar a denúncia e solicitar medida protetiva. Enquanto estava na unidade policial, recebeu voz de prisão sob a acusação de tráfico de drogas e associação criminosa. Em seguida, foi encaminhada ao Presídio de Benfica.

Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para denunciar o marido por violência doméstica, mas foi presa por engano e passou três dias encarcerada. Ela foi liberada no fim da tarde dessa terça-feira (18).

A prisão foi resultado de ter sido erroneamente identificada como foragida da Justiça de Minas Gerais, que tem um nome semelhante — Débora Cristina Damasceno, sem o "da Silva" — e é oito anos mais jovem que a vítima do erro.

Mesmo após familiares apontarem as diferenças nos dados, a Polícia Civil do Rio manteve a prisão. O equívoco só foi reconhecido ontem, durante a audiência de custódia. O Tribunal de Justiça do Rio admitiu que houve erro cometido pela Justiça de Minas Gerais e determinou a soltura de Débora.

Segundo a defesa da vítima, Débora foi levada para cumprir pena de nove anos e quatro meses em regime fechado, mesmo sendo inocente.