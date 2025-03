Cláudio Lembo governou SP no turbulento 2006; relembre

Em entrevista publicada pela Folha de S.Paulo no último dia de seu mandato, ao ser questionado se havia se preparado para uma crise de grandes dimensões, como aquela do PCC, Lembo respondeu: "Quando cheguei ao governo, a ideia que dava é que SP estava numa situação excepcionalmente boa, financeiramente, socialmente. Cheguei a dar uma entrevista dizendo que estava recebendo uma Maserati, e que eu era um franciscano descalço que não saberia como usar esse veículo tão poderoso. E aí eu constatei que não tinha uma Maserati nas mãos, mas sim um Fusca 68, com o motor meio fundido".

Nascido no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, Lembo se formou em direito na Faculdade do Largo de São Francisco no final da década de 1950 e logo começou a trabalhar no Itaú, sob o comando de Olavo Setubal.

Ao ser indicado prefeito de São Paulo pelo governador do estado Paulo Egydio Martins (prefeito biônico, como se dizia) em 1975, Setubal convidou Lembo para assumir a pasta de Negócios Extraordinários. Ele conciliou o cargo municipal com a presidência da Arena, o partido da situação, no estado.