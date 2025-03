Justiça barra mudar 'Guarda Civil' para 'Polícia Municipal' em SP

Na avaliação do procurador-geral, a criação de polícias municipais afronta as Constituições federal e estadual.

Na sua decisão, o desembargador Ferraz afirma que a suspensão deve ser mantida até julgamento da ação Órgão Especial do TJ.

Questionada se vai recorrer, a prefeitura não respondeu até a publicação deste texto.

Na cidade de São Paulo, a mudança de nome foi aprovada pela Câmara Municipal na quinta-feira passada (13). No dia seguinte, a gestão Ricardo Nunes (MDB) expôs no centro da cidade uma viatura da corporação com o nome de Polícia Municipal estampado na lataria. O Ministério Público entrou com a ação neste dia.