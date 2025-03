Avião de Lula arremete durante pouso em Sorocaba

O presidente já passou por outros contratempos em voos oficiais, como ao voltar da Cidade do México em outubro do ano passado. O "Aerolula", como é conhecido, precisou sobrevoar em trajetos quase circulares, para gastar combustíveis e voltar a pousar com segurança no aeroporto da capital mexicana.

Desde então, Lula relembrou o episódio em discursos, chegando a afirmar ter tido tempo para "repensar a vida".

A agenda dele prevê a volta a Brasília no início da noite desta terça, mas deve sofrer atrasos.

Pela manhã, Lula participou no Palácio do Planalto de anúncio do projeto de lei de isenção de Imposto de Renda para quem até R$ 5.000, uma hora depois do previsto.