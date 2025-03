Paciente acusa médico das estrelas de ter mutilado seu clitóris

O cirurgião plástico Wilian Pires de Oliveira Júnior, conhecido como "médico das estrelas", foi novamente denunciado por uma paciente que o acusa de ter cortado seu clitóris sem autorização ou aviso prévio durante uma cirurgia estética. O profissional já tem condenação por mutilação em Goiás (GO).

A vítima contratou um pacote estético no valor de R$ 137 mil, que incluía lipoaspiração HD, implantes de silicone e a remoção de pele dos lábios vaginais. No entanto, ela afirma que sofreu um erro grave na operação e que pediu repetidamente para que o médico não mexesse na região do clitóris.

Ainda de acordo com a denúncia, ao despertar da anestesia, a paciente percebeu que o quarto estava cheio de sangue e gritou por ajuda. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e está sob investigação.

Em resposta, Wilian Pires de Oliveira Júnior negou as acusações e afirmou que abriu um boletim de ocorrência contra a paciente por calúnia e ameaça. Ele declarou que o procedimento seguiu todos os padrões éticos e técnicos e que não houve complicações.