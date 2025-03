Bolsonaro 3 diz que fica nos EUA em luta contra Moraes

Do lado do governo brasileiro, a atitude foi recebida como sinal de alerta de que algo mais enfático por parte dos EUA possa estar sendo trabalhado contra as instituições nacionais. Seja na forma de leis ou mesmo numa atuação para tentar desestabilizar o processo eleitoral de 2026.

Deputados e o PT pediram apreensão do passaporte do parlamentar do PL. Em 27 de fevereiro, quando o filho de Bolsonaro embarcou para os EUA, os deputados petistas Lindbergh Farias (RJ) e Rogério Correia (MG) e o Partido dos Trabalhadores entraram com representação contra Eduardo na Procuradoria-Geral da República, por crimes contra a soberania e as instituições brasileiras cometidos durante sua estadia no país. No documento, Lindbergh diz que Eduardo "patrocina retaliações" contra o Brasil e contra Moraes.

O que mais diz Eduardo Bolsonaro

O deputado disse, também apresentar provas, que há um plano para prender o ex-presidente Bolsonaro e assassiná-lo. "Não tenho dúvida de que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024." Não há, no entanto, indícios ou qualquer fato concreto que indique uma estratégia de Moraes ou de integrantes do STF para matar o ex-presidente.