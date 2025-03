Hexacampeão olímpico, Nakayama morre aos 82 anos

Akinori Nakayama foi seis vezes medalha de ouro nas Olimpíadas. Em 1968, na Cidade do México, o japonês foi ouro por equipes no geral masculino, argolas individuais, barras paralelas e barra fixa. Naquela edição, Nakayama ganhou ainda um bronze no individual geral e foi prata no solo.

Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, Nakayama conquistou mais dois ouros, um por equipes no geral e outro novamente nas argolas, além de mais uma prata no solo, totalizando dez medalhas olímpicas em suas duas participações.

Além do número expressivo de medalhas, Nakayama influenciou a ginástica e virou até nome de movimento. O nome do atleta é utilizado para se referir a um salto com pirueta no ar na saída de algum aparelho, como nas argolas ou barras.