Acidente em parque de diversões mata jovem de 19 anos no RJ

O jovem, identificado como João Victor da Silva, foi arremessado do brinquedo "Expresso do amor" e teve múltiplas fraturas. Ele foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.

Um acidente em um parque de diversões montado dentro da área de um evento em Petrópolis, região serrana do Rio, provocou a morte de um jovem de 19 anos e deixou duas mulheres feridas, na madrugada deste sábado (3).

Imagens divulgadas em redes sociais mostram o momento em que ambulâncias faziam o resgate dos feridos. As duas mulheres, cujas identidades não foram divulgadas, tiveram escoriações e foram liberadas.

Após o acidente, na manhã deste sábado, a Prefeitura de Petrópolis cassou o alvará do parque de diversões Crazy Park. Os brinquedos haviam sido instalados no evento Expo Petrópolis, que acontece entre 1º e 6 de maio, no Parque de Exposições de Itaipava, reunindo shows de artistas como Simone Mendes e Ludmilla.

Direção do evento lamentou acidente. Em nota divulgada em suas redes sociais, a Expo Petrópolis declarou pesar pela morte do jovem e disse que não possui relação direta com o parque de diversões, que recebeu um alvará à parte.