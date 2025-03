Laudo: Vitória foi morta a facadas e não sofreu violência sexual

Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, não sofreu violência sexual e foi morta com três facadas no tórax, pescoço e rosto. O corpo da jovem foi encontrado no dia 5 de março, em uma área de mata em Cajamar, Grande São Paulo. Ela estava nua e com a cabeça raspada.

Vitória desapareceu em 26 de fevereiro após sair do trabalho em um shopping e tomar um ônibus para casa. A polícia prendeu Maicol Sales dos Santos como principal suspeito. Ele teria sequestrado e assassinado a adolescente por vingança, agindo sozinho.