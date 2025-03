Marido e sogro são presos por suspeita de matar influenciadora

O crime aconteceu no sábado (15), em Santa Luzia, na região do Vale do Pindaré. Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), os dois foram autuados por feminicídio e encaminhados para um presídio na região.

O marido e o sogro da influenciadora digital Adriana Rosa Oliveira foram presos pela Polícia Civil do Maranhão neste domingo (16), sob suspeita de envolvimento no assassinato dela.

De acordo com as investigações, Adriana foi morta a tiros dentro de casa. O marido estaria na residência do casal no momento do crime, segundo a polícia.

A Polícia Civil apreendeu os celulares da vítima, do marido e do sogro, e está analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Os dois suspeitos prestaram depoimento na Delegacia Regional de Santa Inês e passarão por audiência de custódia nesta segunda-feira (17).