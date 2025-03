Sem dinheiro e sem documento, moldavo vive há 5 meses em albergue

Um moldavo está há quase cinco meses num abrigo de Santos (SP), desde que foi assaltado na rodoviária e perdeu todos os seus documentos e dinheiro. Sem recursos para voltar à Moldávia, país do leste europeu, e sem falar português e nem inglês, ele permanece na cidade enquanto autoridades tentam uma solução para o caso.

A barreira do idioma é um dos principais desafios, já que o homem fala apenas romeno e russo. Além disso, a Moldávia não tem consulado no Brasil, apenas uma embaixada em Brasília e uma representação em Washington (EUA), que também foi acionada para ajudar. Segundo explicou ao jornal O Globo Flávio Bitelman, cônsul honorário da Moldávia no Brasil, um passaporte emergencial foi providenciado para que ele possa deixar o país.