Cristo é fechado por falta de posto médico após morte de turista

Em nota, o Trem do Corcovado, que leva visitantes ao alto do morro, afirma que possui uma enfermaria equipada para primeiros socorros e disse que os socorristas chegaram com um desfibrilador no mesmo instante.

O Santuário do Cristo Redentor, responsável pela administração do monumento, afirmou que a infraestrutura do monumento é de responsabilidade do ICMBio. "Caso o órgão tivesse exercido sua função de forma diligente e identificado a falha na prestação de serviço, deveria ter aplicado as sanções cabíveis conforme previsto no contrato", mas "permaneceu inerte, permitindo que uma situação crítica de desassistência ocorresse dentro de um dos pontos turísticos mais visitados do mundo", disse, em nota.

Ainda no comunicado, a administração do Santuário afirma que o Cristo Redentor "não possui ambulância, acessibilidade universal, pontos de hidratação, brigadistas, banheiros adequados com acessibilidade, escadas rolantes e elevadores em pleno funcionamento, nem internet e sinal de telefonia de acesso público que permita que os visitantes possam fazer ligações".