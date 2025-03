Tiktoker descobre traição pelo espelho do carro

Uma influenciadora digital viralizou no TikTok ao revelar como descobriu que era a “outra” usando um simples truque: o reflexo no espelho do carro do namorado.

No vídeo, que já ultrapassou 11,5 milhões de visualizações, @joiederouen foca no retrovisor do painel e mostra marcas muito específicas deixadas por um Octobuddy – um acessório de celular com ventosas usado para fixá-lo em superfícies planas. O detalhe? Ela nunca usou um Octobuddy ali. Mas alguém claramente usou.