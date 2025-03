Criminoso picha sigla de facção em 'caveirão' com PMs dentro

Um criminoso pichou um caveirão - veículo blindado da Polícia Militar - com a sigla "TCP", referência à facção criminosa Terceiro Comando Puro, no Morro da Pedreira, no Rio de Janeiro, nesse domingo (16). Dois policiais estavam dentro do veículo no momento da ação.

Os agentes, que reforçavam a segurança da região, desembarcaram ao perceberem a movimentação, mas o suspeito conseguiu fugir. A Polícia Militar removeu as pichações e abriu investigação para apurar o caso. Os policiais envolvidos prestaram depoimento.