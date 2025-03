MP denuncia 6 suspeitos por morte de delator do PCC

O Ministério Publicou denunciou seis pessoas sob a acusação de participar do assassinato de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do PCC, na saída do aeroporto de Guarulhos, em novembro de 2024. Entre os denunciados estão três policiais militares, que estão presos, e outros três investigados, foragidos.

Denis Martins e Juan Silva Rodrigues, ambos policiais, foram denunciados sob a acusação de serem os executores. Já Fernando Genauro, também policial militar, Kauê do Amaral Coelho, Diego do Amaral Coelho e Emílio Carlos Gongorra Castilho foram denunciados sob a acusação de participação no crime.

As defesas dos PMs negam que eles tenham participado do crime. A reportagem não conseguiu contato com as defesas de Kauê, Diego e Emílio.

O grupo também foi denunciado pela morte do motorista de aplicativo Celso Novais, atingido durante o tiroteio, e pela tentativa de homicídio de outras duas pessoas feridas na ocasião.