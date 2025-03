Mulher queima cliente com manteiga quente em padaria

Em Araguapaz (GO), uma mulher sofreu queimaduras em 60% do corpo depois que a esposa do dono de uma lanchonete a atingiu com manteiga quente durante uma discussão, na última quinta-feira (13).

Leia mais: Fiéis mostram queimadura após receberem cruz de cinza na testa

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a cliente fez uma brincadeira que a agressora interpretou como ameaça. Durante a briga, a mulher lançou o líquido quente contra a vítima, atingindo também o próprio marido.