44 estudantes são hospitalizados após uso de agulha compartilhada

Um grupo de 44 estudantes de Laranja da Terra, na região serrana do Espírito Santo, foi encaminhado ao hospital na última sexta-feira (14) para realizar exames após uma atividade de coleta de sangue na qual uma única agulha foi utilizada e compartilhada.

O caso ocorreu durante uma aula de práticas experimentais em ciências que envolvia a observação de células sanguíneas e a identificação de tipos sanguíneos, conduzida por um professor de química com alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio, com idades entre 16 e 17 anos.

A Secretaria de Educação do Espírito Santo afirma que a atividade foi realizada sem autorização prévia da coordenação pedagógica. O professor foi demitido, e o caso foi encaminhado à Corregedoria. O nome da escola não foi divulgado pela pasta a fim de preservar a privacidade dos estudantes.