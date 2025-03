Vaticano divulga primeira foto do Papa Francisco desde internação

O Vaticano divulgou neste domingo (16) a primeira imagem do Papa Francisco desde sua internação em 14 de fevereiro. A foto mostra o pontífice em oração, sentado em uma cadeira de rodas, usando uma batina e estola, após concelebrar uma missa na capela particular do Hospital Gemelli, em Roma.

Segundo o comunicado da Santa Sé, Francisco permanece em condição estável e segue com sessões de fisioterapia e terapia respiratória. A missa ocorreu na capela do décimo andar, onde o Papa tem se dedicado à oração diária desde que apresentou sinais de melhora.