Triatleta cearense morre afogada durante prova

A triatleta Ana Zuleica Xavier morreu afogada nesse sábado (15) enquanto participava de uma prova de aquathlon — modalidade que combina corrida e natação — na Beira-Mar de Fortaleza (CE).

Segundo a Inspetoria de Salvamento Aquático da Guarda Municipal, o caso aconteceu antes do início do expediente dos salva-vidas, e a corporação não foi solicitada para prestar apoio no evento.