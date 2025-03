Trem atropela adolescente que tentava recuperar bola

Um adolescente de 16 anos morreu atropelado por um trem na manhã deste sábado (15) em Cangaíba, zona leste de São Paulo, após tentar pegar uma bola na linha férrea.

O adolescente invadiu a via no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, da linha 12-Safira, para pegar uma bola, segundo a CPTM. Na nota enviada à imprensa, a companhia enfatizou que o acesso à linha férrea é proibida.