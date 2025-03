Donald Trump anuncia morte de líder do Estado Islâmico

Até 2019, o grupo terrorista chegou a controlar quase um terço do território da Síria e do Iraque. Ele continua ativo com ataques ao redor do mundo.

Os atentados mais letais de 2024 --na Rússia e no Irã-- foram conduzidos por membros Estado Islâmico ligados à afiliada Estado Islâmico-Khorasan (IS-K), sediada no Afeganistão, de acordo com a ONU.

"Today the fugitive leader of ISIS in Iraq was killed. He was relentlessly hunted down by our intrepid warfighters. His miserable life was terminated, along with another member of ISIS, in coordination with the Iraqi Government and the Kurdish Regional Government. PEACE THROUGH… pic.twitter.com/gB68jMpd64