Quem foi São Longuinho e o que significam os 3 pulinhos?

Segundo dados do Google Trends, o interesse dos brasileiros em conhecer a história do santo e os motivos pelos quais ele é invocado para encontrar itens desaparecidos tem crescido nos últimos cinco anos.

"São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, se você me ajudar a achar este objeto, eu dou três pulinhos." Com esse pedido, muitos devotos recorrem ao padroeiro dos objetos perdidos, cuja data de celebração acontece neste sábado (15).

Tradicionalmente, ele é identificado como o soldado romano que perfurou Jesus com uma lança durante a crucificação. Por isso, na iconografia, ele é retratado segurando uma lança.

Esse gesto fez jorrar água e sangue de Cristo, e algumas gotas caíram nos olhos de Longuinho. Ele, que sofria de problemas de visão, foi curado. Considerado um milagre, isso o levou a reconhecer Jesus como o filho de Deus e a passar por um processo de conversão ao cristianismo, abandonando o exército.

Dom André Alves, presidente da Academia Brasileira de Hagiologia, especializada no estudo da vida dos santos, diz que o ato é mencionado no Evangelho de João (capítulo 19). No entanto, o nome de Longuinho não é citado diretamente nas Escrituras.