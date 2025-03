Polícia investiga suspeitos de arrancar coração e pênis de homem

A polícia ainda quer saber se o casal já mantinha um histórico de desentendimentos com Ferreira, conforme relato de outros moradores de rua.

Uma semana antes do homicídio -tipificado pela polícia como qualificado e por motivo cruel--, o suspeito preso teria tido uma discussão com Ferreira, segundo pessoas próximas do grupo.

De acordo com o delegado, os órgãos arrancados não foram encontrados. Ao lado do corpo havia um papel com uma frase confusa. "Ela não admitiu ter escrito e deu respostas desconexas."