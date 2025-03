Ceviche de manga

Ingredientes

2 mangas tipo Tommy

4 limões sicilianos

1 cebola roxa média

1 pimenta dedo-de-moça

2 colheres (café) de gengibre ralado

2 colheres (sopa) de folhas de hortelã fresca

2 colheres (sopa) de coentro fresco

2 colheres (sopa) de gergelim preto

1 pitada de sal

Ceviche é um prato da culinária peruana que costuma ser feito com peixe cru de carne branca marinado em suco de limão. O caldo cítrico cozinha a carne naturalmente, deixando crocantes outros temperos como cebola roxa e pimenta. Ele é saudável, fácil de fazer e frequentemente servido como entrada ou acompanhamento.

Para quem não consome nenhum tipo de carne a opção por um ceviche vegano com frutas como a manga é uma ideia boa para o verão que ainda nos assola. Refrescante e colorido, é saudável e entrega uma explosão de sabores. A manga é a protagonista com sua polpa doce e macia que contrasta com a acidez do suco de limão. A cebola roxa, a pimenta dedo-de-moça, o gengibre, o coentro, a hortelã e o gergelim preto conferem crocância, ardência, frescor e aroma. Seja para fazer uma refeição leve ou servir como acompanhamento ou entrada, esta receita de fácil execução é capaz de elevar uma refeição simples a um patamar sofisticado. Os ingredientes listados são suficientes para duas pessoas.