Motorista de aplicativo vê roubo, atropela ladrão, e é morto

Alan Monteiro da Silva Santos, 33, ainda dirigiu o carro após ser baleado, mas morreu no hospital.

A passageira que estava com ele no veículo, um Chevrolet Onix prata, contou aos policiais que ambos perceberam a passagem de um motociclista pelo lado direito do carro e viram quando o suspeito sacou uma arma e ameaçou um homem.

Santos, segundo na passageira, deu ré com o carro e atingiu o motociclista, que caiu. Conforme a testemunha, o ladrão se levantou e passou a atirar na direção do Onix.

O motorista acelerou o carro para fugir, mas acabou atingido. A passageira relatou que ele dirigiu alguns metros até a avenida Inocêncio Seráfico, onde avistaram uma viatura da Polícia Militar e pediram ajuda. Santos chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Geral de Carapicuíba.