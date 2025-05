Criança de 4 anos é morta em casa; padrasto é preso

Uma menina de quatro anos foi encontrada morta dentro da casa onde vivia com a mãe e o padrasto, na comunidade do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (1º). O padrasto da criança foi preso em flagrante e é suspeito de envolvimento no crime, informou o G1.

Leia mais: Mãe e padrasto são presos após bebê morrer espancado

Segundo a polícia, a mãe relatou que ela e a filha foram agredidas pelo homem ainda pela manhã. Ferida, a mulher conseguiu escapar e pedir socorro em um posto de gasolina às margens da Avenida Brasil, em Ricardo de Albuquerque.