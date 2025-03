Aluno fica cego após brincadeira com barra de ferro em escola

O adolescente foi socorrido e levado à Santa Casa, e, no dia seguinte, foi confirmado que o menino perdeu a visão do olho direito. Segundo a irmã do menino, o olho foi removido em uma cirurgia, e a família agora busca arrecadar fundos para comprar uma prótese ocular.

Alguns alunos estavam "brincando" com barras de ferro dentro da sala de aula. Um deles, ao tomar impulso com uma das barras, acabou atingindo a vítima no olho direito, segundo relatos de familiares do adolescente e de um profissional da escola, que fica na região de Pirituba, na zona norte da capital paulista.

As barras de ferro seriam varões de cortinas, segundo um profissional da escola, que preferiu não se identificar. De acordo com ele, a turma do 1º ano estava na sala de vídeo, que havia sido pintada recentemente, e por isso os varões estavam soltos no chão. Alguns alunos, então, pegaram as barras para "brincar", e o adolescente acabou sendo atingido acidentalmente.

A escola estaria enfrentando problemas de gestão, ficando recentemente por períodos sem diretores e coordenadores, segundo o mesmo profissional. Isso estaria levando a um aumento dos atos de indisciplina na instituição.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que lamenta o ocorrido e está à disposição do estudante e de seus responsáveis. Segundo a pasta, uma apuração preliminar foi aberta para esclarecer as condições em que ocorreu o caso e, se necessário, tomar as providências administrativas. "A professora que lecionava no momento do incidente foi junto da Ronda Escolar para registro de Boletim de Ocorrência. A equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) e um profissional do programa Psicólogos nas Escolas estão atuando em atendimentos às famílias dos envolvidos".