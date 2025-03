VEJA momento em que crocodilo emerge da água com corpo na boca

Imagens chocantes registraram o momento em que um crocodilo emergiu de um rio na Indonésia com o corpo de uma mulher nas mandíbulas.

Tarti Kolengsusu, de 43 anos, colhia espinafre-d'água com amigas no rio Air Biak, quando o réptil a atacou, agarrando sua perna e arrastando-a para debaixo d'água. Desesperada, ela gritou por socorro e tentou se manter na superfície, agarrando as mãos das amigas, que tentaram puxá-la de volta para a margem. No entanto, o animal a arrastou para longe.