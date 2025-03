Neymar e mais dois são cortados da seleção para Eliminatórias

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (14) o corte de Neymar, do Santos, dos jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O tratamento está evoluindo, mas não a tempo dele estar bem fisicamente para jogos das Eliminatórias.

De acordo com o técnico Dorival Júnior, depois da convocação do último dia 6 de março, o departamento médico da seleção brasileira passou a colher informações sobre o tratamento do jogador do Santos e também sobre Danilo, do Flamengo, e Ederson, do Manchester City. Os três acabaram cortados.

"Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", anunciou o treinador da seleção brasileira.