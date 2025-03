Polícia conclui que Maicol agiu sozinho no assassinato de Vitória

Laudos periciais revelaram que Maicol perseguia a jovem desde o ano passado. Durante a análise de seu celular, foram encontradas provas que indicam o monitoramento da vítima, incluindo um print de uma publicação feita por Vitória na noite de 26 de fevereiro, quando ela relatava estar aguardando um segundo ônibus para retornar para casa. Para os investigadores, o registro sugere que o suspeito acompanhava os passos da jovem no dia em que ela desapareceu.

A Polícia Civil concluiu na sexta-feira (14) que Maicol Sales dos Santos, único preso até o momento, teria agido sozinho no assassinato de Vitória Regina de Souza, em Cajamar, na Grande São Paulo.

Além disso, câmeras de segurança flagraram o carro de Maicol, um Toyota Corolla prata, no local em que Vitória foi sequestrada. O corpo da jovem foi encontrado uma semana depois em uma área de mata em Cajamar.

Indícios de perseguição e violência

No celular do suspeito, a perícia também encontrou fotos de outras mulheres com características físicas semelhantes às de Vitória, o que, segundo a polícia, reforça o perfil de perseguidor obsessivo, conhecido como "stalker".

Os laudos indicam ainda que Vitória foi mantida em cativeiro, torturada e teve os cabelos raspados. A principal hipótese é que ela tenha sido violentada sexualmente antes de ser morta por um corte profundo no pescoço, que causou hemorragia fatal.