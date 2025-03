Lula e Bolsonaro acumulam frases machistas; relembre

"Eu diria que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou amante porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres, e eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela", disse.

- 'Se o cara for corintiano, tudo bem'

O petista condenou a violência doméstica em um evento com empresários do ramo alimentício no Palácio do Planalto, mas, "se o cara for corintiano, tudo bem", disse em julho de 2024. Antes, ele elogiou a quantidade de mulheres no encontro.

"Quero dizer para vocês que é louvável, é extraordinário, é a primeira reunião que nós fazemos com empresário com nove mulheres, nove mulheres. (...) Eu nunca fiz uma reunião com tantas mulheres aqui dentro", afirmou, dizendo em seguida ser cobrado pela primeira-dama, Janja, para ampliar a presença feminina nos espaços de poder.