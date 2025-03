Janja torna perfil no Instagram privado após ataques misóginos

A decisão de Janja gerou críticas, especialmente por parte de opositores do governo. Nos últimos dias, ela se tornou alvo de ataques devido a declarações de seu marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mencionou publicamente que escolheu uma “mulher bonita” para estreitar laços com o Congresso, o que gerou polêmica. Além disso, sua participação em eventos oficiais tem sido questionada, principalmente após uma viagem a Roma com uma comitiva de 12 pessoas, gerando burburinho sobre os custos envolvidos.

A primeira-dama Janja Lula da Silva decidiu tornar seu perfil no Instagram privado após ser alvo de uma série de ataques misóginos e ofensivos nas redes sociais. Ela explicou que a medida foi tomada diante da onda de comentários agressivos e de teor criminoso que incluíam calúnias e ameaças contra sua integridade e segurança. Com essa mudança, apenas pessoas que já a seguiam ou que forem aceitas como novos seguidores poderão visualizar suas publicações, como uma tentativa de limitar os abusos.

A assessoria de Janja afirmou que a decisão foi tomada em razão da uma onda de comentários odiosos e misóginos. “Os comentários no perfil da primeira-dama Janja no Instagram são um exemplo de como um grupo de pessoas acha que as redes sociais são uma terra sem lei, onde podem escrever ofensas livremente”, diz um trecho do comunicado, que segue afirmando que muitas respostas nas publicações de Janja possuem teor criminoso, que "difamam, caluniam e ameaçam a segurança e integridade dela".

O texto cita também que, apesar de ser uma pessoa pública, Janja tem o domínio sobre seu perfil no Instagram e o direito de decidir restringir sua conta temporariamente para reforçar a moderação dos comentários em suas publicações.