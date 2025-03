Corinthians vence Barcelona, mas amarga terceira queda

Na volta para São Paulo, os jogadores foram recebidos com protestos dos torcedores. Com o fracasso no projeto de retornar à competição e a pressão da torcida, Ronaldo e Roberto Carlos deixaram o clube -o atacante se aposentou, enquanto o lateral-esquerdo foi para o Anzhi, da Rússia.

Foi a primeira vez que um time brasileiro caiu na pré-Libertadores, que teve início em 2005. Em 2017, com o aumento do número de participantes, foi instituído o modelo com três fases, com os brasileiros entrando na segunda.

O Corinthians conseguiria a classificação em 2015, quando bateu o Once Caldas, também da Colômbia. Em 2020, voltaria a ser eliminado na segunda fase da preliminar, dessa vez pelo Guaraní, do Paraguai, em jogo marcado por expulsão precoce do meia Pedrinho.