Chuva deixa um morto, 171 mil sem luz e provoca caos em São Paulo

Inicialmente, os bombeiros disseram que a morte teria ocorrido na rua Arthur de Azevedo, em Pinheiros, zona oeste. No local, entretanto, uma outra árvore também atingiu um veículo e três pessoas foram socorridas sem ferimentos.

Outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o estado de saúde das vítimas não foi informado.

A mesma árvore, conforme a Defesa Civil estadual, atingiu um restaurante e houve desabamento parcial do teto. Não há relatos de feridos.

A tempestade que atingiu a cidade provocou caos em diferentes regiões. Há relatos de granizo, árvores derrubadas e vidros quebrados pela força do vento, além de 171 mil pessoas sem luz na área atendida pela Enel no início da noite.

Com isso, a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o aviso foi dado às 16h38 e vale para praticamente toda a cidade, com ênfase para as marginais Pinheiros e Tietê.