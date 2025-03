Brasileiros poderão sacar dinheiro esquecido; veja passo a passo

Cerca de 10 milhões de brasileiros têm valores esquecidos no antigo fundo PIS-Pasep e poderão solicitar o saque a partir de 28 de março. Os recursos somam mais de R$ 26 bilhões e estão disponíveis para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988, período anterior à mudança no modelo do fundo.

Para facilitar o processo, o site repiscidadao.fazenda.gov.br reúne todas as informações necessárias. É possível consultar o valor atualizado e verificar se herdeiros também têm direito ao saque.

Como consultar:

Acesse o site e selecione a opção "Entrar com gov.br".

Informe o CPF e a senha cadastrada.

Insira o código de acesso gerado pelo aplicativo gov.br.

Digite o NIS (Número de Identificação Social), que pode ser encontrado na carteira de trabalho, extrato do FGTS, Cartão Cidadão, portal Caixa Trabalhador ou no CadÚnico.

Clique em "Pesquisar" para verificar se há valores disponíveis e siga as orientações para o resgate.

A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo do FGTS.

Segundo fonte do departamento de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento do Ministério da Fazenda, grande parte dos valores deve ser resgatada por herdeiros, já que o fundo foi congelado em 1988 e muitas pessoas com direito ao benefício já morreram.

É importante destacar que esse pagamento não tem relação com o abono salarial do PIS-Pasep, destinado a quem trabalhou em 2023 por, no mínimo, 30 dias, com remuneração de até dois salários mínimos.