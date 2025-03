Universitário é acusado de importunação sexual por depiladoras

Depiladoras de Quixadá, no interior do Ceará, denunciaram um universitário por importunação sexual durante atendimentos e via mensagens no WhatsApp. Quatro mulheres relataram condutas inapropriadas do mesmo suspeito -- uma delas registrou boletim de ocorrência.

De acordo com as vítimas, o homem, identificado como José Airton, fez comentários obscenos, expôs partes íntimas durante procedimentos e enviou fotos inadequadas. A Polícia Civil investiga o caso, que está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá.