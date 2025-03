Mãe se agarra a carro para impedir marido de levar filha; VÍDEO

Uma mulher de 29 anos foi flagrada pendurada no para-brisa de um carro em movimento, em Lucas do Rio Verde (MT), na tentativa de impedir o marido de sair com a filha do casal após uma discussão. O caso ocorreu no último domingo (9), mas as imagens começaram a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (12).

De acordo com o relato à Polícia Militar, a mulher afirmou ter levado um soco no rosto antes do episódio. Segundo ela, o ataque teria sido motivado por ciúmes.