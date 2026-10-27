Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares no Centro de Jundiaí, na noite desta segunda-feira (26).

Os PMs faziam patrulhamento pela rua Barão de Jundiaí quando se depararam com o criminoso. Ao avistar a viatura, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a consulta aos dados pessoais do homem, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça por furto.