27 de outubro de 2026
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FURTO

Ladrão procurado pela Justiça é preso no Centro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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O ladrão foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido
O ladrão foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido

Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares no Centro de Jundiaí, na noite desta segunda-feira (26).

Os PMs faziam patrulhamento pela rua Barão de Jundiaí quando se depararam com o criminoso. Ao avistar a viatura, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a consulta aos dados pessoais do homem, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça por furto.

O ladrão foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido.

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