Um trabalho conjunto entre os setores de inteligência do 11º Batalhão do Interior e do 26º Batalhão Metropolitano resultou, nesta segunda-feira (26), na prisão de um traficante de Jundiaí que estava foragido e se escondia em Franco da Rocha.

Os policiais de Jundiaí tomaram conhecimento da existência de um mandado de prisão contra o criminoso, cujo endereço era conhecido no Jardim Santa Gertrudes.

No entanto, ele não foi encontrado no local. Diante disso, teve início um trabalho de inteligência para identificar seu paradeiro. As apurações indicaram que ele possivelmente estaria escondido em Franco da Rocha.