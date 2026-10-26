No próximo dia 5 de novembro, quinta-feira, Dia Nacional da Cultura, a Petrobras oferecerá entrada gratuita a todas as pessoas que visitarem o Museu da Língua Portuguesa. Localizado na Estação da Luz, no centro histórico de São Paulo, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Na exposição principal, o público tem acesso a uma série de experiências lúdicas e interativas que abordam a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil. Entre elas, o Português do Brasil, que narra a história da formação do português falado no território brasileiro. Ao longo da instalação, o público conhece as marcas e influências das línguas indígenas e africanas na nossa língua. Há ainda vídeos interativos com performances de artistas como Gilberto Gil, Maria Bethânia e Racionais MC’s.

Outro destaque é a mostra temporária Luz da Língua. Em cartaz até 8 de novembro, exibe uma linha do tempo que apresenta fotografias, reportagens e documentos originais que narram a trajetória da instituição, desde as primeiras ideias para a sua criação até os projetos desenvolvidos, nos últimos anos, pela Articulação Social e o Núcleo Educativo. Em um dos espaços da exposição, o público pode participar de atividades diversas, incluindo escrita de cartas e produção de lambe-lambes.

O patrocínio da Petrobras possibilita a dinamização de todas as atividades do Museu, envolvendo, além das mostras temporárias, eventos da programação cultural, atividades educativas como cursos para professores, e a mobilização de escolas públicas e instituições sociais para visitas ao Museu, entre outras ações integrantes da Temporada anual. A Petrobras é a patrocinadora máster do Museu por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.