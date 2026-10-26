Como transformar ideias em soluções para os desafios do dia a dia? Essa é a proposta do Circuito Coca-Cola FEMSA Brasil Arte de Inovar com a “Maratona de Inovação” que retorna a Jundiaí nos dias 29 e 30 de outubro, reunindo estudantes da rede pública para uma experiência que conecta arte, criatividade, tecnologia e sustentabilidade. As atividades serão realizadas das 9h às 16h, na Etec Benedito Storani.

A proposta é ampliar oportunidades para que novas ideias sejam desenvolvidas e contribuam para o desenvolvimento econômico e sustentável. Durante os dois dias, os estudantes participarão de uma jornada imersiva que começa com o espetáculo teatral Água à Vista, da Companhia de Teatro Parafernália. A partir das reflexões sobre sustentabilidade, os jovens serão organizados em equipes para desenvolver propostas voltadas a desafios socioambientais, com orientação de mentores.

A metodologia combina atividades culturais, oficinas e dinâmicas colaborativas para estimular competências como criatividade, pensamento crítico, comunicação, liderança e resolução de problemas. Os projetos serão apresentados ao final da maratona, em formato de pitch, para uma banca avaliadora. As ideias mais promissoras serão reconhecidas e premiadas.