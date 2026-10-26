26 de outubro de 2026
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Maratona de Inovação reúne estudantes da rede pública

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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As atividades serão realizadas das 9h às 16h, na Etec Benedito Storani
As atividades serão realizadas das 9h às 16h, na Etec Benedito Storani

Como transformar ideias em soluções para os desafios do dia a dia? Essa é a proposta do Circuito Coca-Cola FEMSA Brasil Arte de Inovar com a “Maratona de Inovação” que retorna a Jundiaí nos dias 29 e 30 de outubro, reunindo estudantes da rede pública para uma experiência que conecta arte, criatividade, tecnologia e sustentabilidade. As atividades serão realizadas das 9h às 16h, na Etec Benedito Storani. 

A proposta é ampliar oportunidades para que novas ideias sejam desenvolvidas e contribuam para o desenvolvimento econômico e sustentável. Durante os dois dias, os estudantes participarão de uma jornada imersiva que começa com o espetáculo teatral Água à Vista, da Companhia de Teatro Parafernália. A partir das reflexões sobre sustentabilidade, os jovens serão organizados em equipes para desenvolver propostas voltadas a desafios socioambientais, com orientação de mentores.

A metodologia combina atividades culturais, oficinas e dinâmicas colaborativas para estimular competências como criatividade, pensamento crítico, comunicação, liderança e resolução de problemas. Os projetos serão apresentados ao final da maratona, em formato de pitch, para uma banca avaliadora. As ideias mais promissoras serão reconhecidas e premiadas.

Os desafios envolvem temas como gestão inteligente de resíduos, conservação dos recursos hídricos, agricultura sustentável e educação ambiental, incentivando os participantes a olhar para o próprio território e propor alternativas que possam gerar benefícios para a comunidade.

A nova etapa dá continuidade ao trabalho realizado no primeiro semestre de 2026. Na edição anterior em Jundiaí, mais de 1.200 pessoas participaram das atividades, que resultaram em 36 soluções sustentáveis e também abriram caminho para uma parceria relacionada ao programa Jovem Aprendiz.

Serviço
Circuito Coca-Cola FEMSA Brasil Arte de Inovar com Maratona de Inovação

Datas: 29 e 30 de outubro
Horário: das 9h às 16h
Local: ETEC Benedito Storani, em Jundiaí
Atividade: gratuita
Informações: contato@loaproducoes.com.br

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