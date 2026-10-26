26 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Ladrão com 13 detenções é preso após 'sair na mão' com GMs

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Morador de São Paulo, ele foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso
Morador de São Paulo, ele foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso

Um ladrão experiente, com 13 passagens criminais por furto, foi preso por guardas municipais do Apoio Tático na tarde desta segunda-feira (27), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Ele é suspeito de ter furtado produtos de uma farmácia na Vila Rami momentos antes.

A GM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma farmácia na rua Suíça. Com as características do suspeito e do carro utilizado na fuga, os guardas do Apoio Tático iniciaram patrulhamento pela região para tentar localizá-lo.

Durante as buscas, as equipes receberam a informação de que o bandido estaria circulando de carro pela Vila Hortolândia. Com o apoio de outras equipes do Apoio Tático e da Patrulha Guardiã Maria da Penha, os guardas localizaram o veículo estacionado próximo a uma farmácia no bairro.

No momento em que se aproximavam para averiguar a situação, o suspeito saiu da farmácia e seguiu em direção ao carro. Os guardas desembarcaram e, ao tentarem revistá-lo, ele reagiu e entrou em luta corporal com os agentes. Após resistência, foi imobilizado e detido.

No interior do veículo, os guardas encontraram os produtos furtados da farmácia da Vila Rami. No estabelecimento da Vila Hortolândia, porém, o suspeito não chegou a furtar nenhum produto.

Morador de São Paulo, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.

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