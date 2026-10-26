Um ladrão experiente, com 13 passagens criminais por furto, foi preso por guardas municipais do Apoio Tático na tarde desta segunda-feira (27), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Ele é suspeito de ter furtado produtos de uma farmácia na Vila Rami momentos antes.

A GM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma farmácia na rua Suíça. Com as características do suspeito e do carro utilizado na fuga, os guardas do Apoio Tático iniciaram patrulhamento pela região para tentar localizá-lo.

Durante as buscas, as equipes receberam a informação de que o bandido estaria circulando de carro pela Vila Hortolândia. Com o apoio de outras equipes do Apoio Tático e da Patrulha Guardiã Maria da Penha, os guardas localizaram o veículo estacionado próximo a uma farmácia no bairro.