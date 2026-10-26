Um ladrão experiente, com 13 passagens criminais por furto, foi preso por guardas municipais do Apoio Tático na tarde desta segunda-feira (27), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Ele é suspeito de ter furtado produtos de uma farmácia na Vila Rami momentos antes.
A GM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma farmácia na rua Suíça. Com as características do suspeito e do carro utilizado na fuga, os guardas do Apoio Tático iniciaram patrulhamento pela região para tentar localizá-lo.
Durante as buscas, as equipes receberam a informação de que o bandido estaria circulando de carro pela Vila Hortolândia. Com o apoio de outras equipes do Apoio Tático e da Patrulha Guardiã Maria da Penha, os guardas localizaram o veículo estacionado próximo a uma farmácia no bairro.
No momento em que se aproximavam para averiguar a situação, o suspeito saiu da farmácia e seguiu em direção ao carro. Os guardas desembarcaram e, ao tentarem revistá-lo, ele reagiu e entrou em luta corporal com os agentes. Após resistência, foi imobilizado e detido.
No interior do veículo, os guardas encontraram os produtos furtados da farmácia da Vila Rami. No estabelecimento da Vila Hortolândia, porém, o suspeito não chegou a furtar nenhum produto.
Morador de São Paulo, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.