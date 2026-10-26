Para incentivar a produção local de uniformes escolares, a Prefeitura de Jundiaí apresentou, na quinta-feira (22), uma linha de crédito do Banco do Povo destinada às confecções do município. A iniciativa oferece apoio financeiro para investimentos na produção e integra as ações do programa de voucher escolar, que busca ampliar as oportunidades para os empreendedores locais e movimentar a economia da cidade.
Durante o encontro, os empreendedores receberam orientações sobre as condições de financiamento e os critérios de acesso ao crédito. Empresas com participação feminina também podem contar com uma linha especial, que oferece condições diferenciadas de pagamento.
“Estamos investindo R$10 milhões na compra dos uniformes escolares, com o compromisso de fazer esse recurso circular em Jundiaí. É uma iniciativa que fortalece as confecções locais, gera oportunidades para os pequenos empreendedores e movimenta o comércio e a economia da cidade”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli, que esteve presente na reunião.
Esta foi a terceira reunião com as confecções para apresentar o programa e orientar os participantes sobre o credenciamento e a produção. Segundo Vlamir Ienne, diretor do Departamento de Inovação e Inteligência Urbana da Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), “o crédito é uma oportunidade para que os empreendedores invistam em equipamentos e ampliem a capacidade de produção”.
Uma das empreendedoras que esteve no encontro é Andreza Cristina Bacochina Ferreira, do bairro Medeiros. Ela conta que, quando foi contatada pela prefeitura e convidada a participar das reuniões sobre o programa, ficou surpresa. “Para nós, pequenos empreendedores, é uma oportunidade importante de participar da produção dos uniformes e fazer o negócio crescer”, destaca.
Para outro empreendedor, Bruno Nagliatti, a iniciativa contribui para fortalecer a economia local. “É interessante que o dinheiro fique na própria cidade e que todos possam trabalhar, dos pequenos aos médios negócios”, avalia. Também no encontro, Marta Gonçalves da Cunha ressaltou a oportunidade de ampliar a atuação da empresa. “Dá mais oportunidade para as pequenas empresas participarem da produção.”
Atualmente, o programa conta com 30 confecções inscritas, das quais 11 já concluíram o processo de homologação. As empresas interessadas ainda podem participar, seguindo as etapas de apresentação da documentação e envio de amostras para avaliação.
A iniciativa prevê a distribuição de 28.250 kits de uniformes escolares e busca ampliar a participação dos fornecedores locais. As confecções interessadas podem consultar as orientações e acompanhar as informações atualizadas nos canais oficiais da prefeitura.