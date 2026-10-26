Para incentivar a produção local de uniformes escolares, a Prefeitura de Jundiaí apresentou, na quinta-feira (22), uma linha de crédito do Banco do Povo destinada às confecções do município. A iniciativa oferece apoio financeiro para investimentos na produção e integra as ações do programa de voucher escolar, que busca ampliar as oportunidades para os empreendedores locais e movimentar a economia da cidade.

Durante o encontro, os empreendedores receberam orientações sobre as condições de financiamento e os critérios de acesso ao crédito. Empresas com participação feminina também podem contar com uma linha especial, que oferece condições diferenciadas de pagamento.

“Estamos investindo R$10 milhões na compra dos uniformes escolares, com o compromisso de fazer esse recurso circular em Jundiaí. É uma iniciativa que fortalece as confecções locais, gera oportunidades para os pequenos empreendedores e movimenta o comércio e a economia da cidade”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli, que esteve presente na reunião.