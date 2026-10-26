Formada em Artes Plásticas em 1987, com pós-graduação em Educação e Arteterapia, Cristina construiu sua trajetória entre a educação e a produção artística em seu próprio ateliê. Há mais de duas décadas, trabalhava com mosaicos, mas foi há cerca de cinco anos que se interessou por um curso de cerâmica, inicialmente com o objetivo de produzir suas próprias tesselas, pequenas peças utilizadas na composição dos mosaicos. O contato com a técnica, porém, despertou uma nova paixão. “Comecei a me descobrir em cada peça realizada”, conta a artista, que atulmemente também leciona no Colégio Leonardo, onde possui um espaço dedicado ao ensino da cerâmica.

Seu trabalho já esteve presente em exposições coletivas em Barcelona, Londres, Turim e Grottaglie, na Itália, além de Cidade do México e São Paulo. A participação em Paris amplia esse percurso, levando sua expressão artística a um público internacional e fortalecendo o diálogo entre a produção brasileira e o cenário cultural parisiense.

Para a artista, a cerâmica representa mais do que uma técnica. Em seu perfil pessoal nas redes sociais, Cristina resume a relação com o material: “O barro me ensinou a amar a vida”. A declaração expressa a dimensão pessoal que atribui ao processo criativo, no qual o contato com a matéria se relaciona à maneira de perceber e interpretar o mundo. Em suas criações, a cerâmica transcende sua dimensão material para explorar novas possibilidades de expressão, revelando a delicadeza dos gestos e a força da criação artística.