Referência brasileira no ensino musical, a Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) Tom Jobim, equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, está com o processo seletivo 2027 aberto para cursos regulares e grupos artísticos. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da Emesp Tom Jobim até 23 de novembro, neste link.
Há quase mil vagas abertas em mais de 100 habilitações e cursos gratuitos de canto e instrumentos musicais, tanto no âmbito popular quanto no erudito. São contemplados quatro ciclos de cursos de formação e especialização, além da seleção de bolsistas para a Banda Sinfônica Jovem do Estado, Coral Jovem do Estado, Orquestra Jovem do Estado, Orquestra Jovem Tom Jobim, Academia de Ópera do Theatro São Pedro e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro.
“São diversas oportunidades para fazer parte de uma escola de ensino de música de excelência, que reúne em seu corpo docente profissionais com reconhecimento mundial e fomenta parcerias internacionais, estimulando o intercâmbio entre alunos e professores, assim como interações artísticas especiais”, destaca a Gestora Pedagógica da Emesp Tom Jobim, Ana Beatriz Valente.
Cursos de formação
São 3 ciclos de cursos regulares destinados a crianças e jovens. Cada ciclo tem duração de 3 anos. O 1º ciclo (para crianças de até 13 anos) oferece as opções de canto; clarinete; contrabaixo acústico; eufônio; fagote; flauta transversal; harpa; oboé; percussão; piano; saxofone; trombone; trompa; trompete; viola erudita; violão; violino; e violoncelo.
No 2º ciclo, para jovens de até 16 anos, estão disponíveis os cursos de acordeão; bandolim; bateria; canto erudito; canto popular; cavaquinho; clarinete erudito; clarinete popular; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo acústico popular; contrabaixo elétrico; eufônio; fagote; flauta-doce; flauta transversal erudita; flauta transversal popular; guitarra; harpa; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano erudito; piano popular; saxofone erudito; saxofone popular; trombone baixo erudito; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola caipira; viola erudita; violão erudito; violão popular; violão sete cordas; violino; e violoncelo.
O 3º ciclo (com limite de idade de 21 anos) traz as opções de acordeão; bandolim; bateria; canto barroco; canto erudito; canto popular; cavaquinho; clarinete erudito; clarinete popular; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo acústico popular; contrabaixo elétrico; cordas dedilhadas barrocas (alaúde, guitarra barroca e teorba); cravo; eufônio; fagote; flauta doce barroca; flauta transversal erudita; flauta transversal popular; guitarra; harpa; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano erudito; piano popular; saxofone erudito; saxofone popular; trombone baixo erudito; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola caipira; viola erudita; violão erudito; violão popular; violão sete cordas; violino; e violoncelo.
Cursos de especialização
Os Cursos de Especialização (4º ciclo) são voltados para estudantes que tenham conhecimento musical de nível avançado. São cursos nas áreas de composição, música antiga, prática instrumental avançada e regência coral, sem limite de idade. As habilitações de prática instrumental avançada são as seguintes: acordeão; bandolim; bateria; canto erudito; canto popular; cavaquinho; clarinete erudito; clarinete popular; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo elétrico; eufônio; fagote; flauta transversal erudita; flauta transversal popular; guitarra; harpa; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano erudito; piano popular; saxofone popular; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola erudita; violão erudito; violão popular; violão sete cordas; violino; e violoncelo.
Na especialização de música antiga, os cursos disponibilizados são: canto barroco; cordas dedilhadas barrocas (alaúde, guitarra barroca e teorba); cravo; flauta doce barroca; oboé barroco; traverso; violino barroco; e violoncelo barroco.
Academia de Ópera
Visa a aprofundar a formação de jovens cantores e cantoras. Com duração de 2 anos, o curso conta com disciplinas práticas, individuais e coletivas. A Academia de Ópera também inclui montagens de ópera e recitais. Há vagas para os seguintes registros de vozes: soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono e baixo.
Orquestras Jovem do Estado
Para a Orquestra Jovem do Estado, as bolsas são disponíveis para jovens de até 25 anos, em: clarinete/clarone; contrabaixo acústico; oboé/corne inglês; fagote/contrafagote; flauta transversal/piccolo; harpa; percussão erudita; piano erudito; trombone baixo erudito; trombone erudito; trompa; trompete erudito; tuba; violino; viola erudita; e violoncelo.
Sinfônica Jovem, Tom Jobim e Orquestra Jovem
Também com limite de idade de 25 anos, ofecere bolsas paras os instrumentos: bateria; clarinete; clarinete/clarinete baixo; clarinete/requinta; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo elétrico/contrabaixo acústico popular; eufônio; fagote; flauta transversal; flauta transversal/piccolo; guitarra/violão; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano popular; saxofone erudito alto; saxofone erudito tenor; saxofone erudito barítono; saxofone popular alto; saxofone popular tenor; saxofone popular barítono; trombone baixo erudito; trombone baixo popular; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola erudita; violino; e violoncelo
Coral Jovem do Estado de São Paulo
As bolsas disponíveis são para os seguintes registros de voz: soprano, contralto, tenor e baixo, destinadas a quem tem até 28 anos.
Processo Seletivo 2027
Inscrições para cursos regulares e grupos artísticos devem ser feitas até 23 de novembro. Para mais informações sobre cargas horárias, requisitos e outros detalhes das atividades ofertadas pela Emesp Tom Jobim, clique aqui: https://emesp.org.br/processo-seletivo-cursos-regulares-e-grupos-artisticos-2027/.