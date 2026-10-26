Uma mulher acionou a Polícia Militar neste fim de semana, no Jardim Sorocabana, em Jundiaí, após ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo marido. Segundo o depoimento, a discussão começou depois que ela encontrou um par de sapatos femininos dentro do veículo do companheiro.
De acordo com apuração do Jornal de Jundiaí, o homem chegou em casa no meio da tarde, embriagado, após sair muito cedo alegando que iria a um bar. Ao ser questionado sobre um par de sapatos femininos, que estava no carro, ele teria iniciado uma discussão, proferido xingamentos e ameaçado agredir a mulher.
Ainda conforme o relato da vítima aos policiais, as agressões não seriam um episódio isolado. Ela afirmou sofrer xingamentos, ameaças constantes e agressões físicas em datas anteriores.
Durante a ocorrência, a mulher contou que ele partiu para cima dela, que precisou buscar abrigo na casa de uma amiga e pediu que acionasse a PM. Quando a equipe chegou ao endereço, encontrou o casal em frente à residência.
Questionado pelos policiais, o homem não quis explicar o ocorrido. Segundo o boletim, ele estava embriagado e resistiu inicialmente às orientações da equipe para ser conduzido ao plantão policial. Em determinado momento, teria avançado em direção à mulher, mas foi contido pelos policiais sem necessidade de uso da força.
Com o apoio de outra viatura, os agentes conseguiram acalmar o homem e convencê-lo a entrar na viatura, sem necessidade de algemas.
O casal foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu preso.