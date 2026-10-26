Uma mulher acionou a Polícia Militar neste fim de semana, no Jardim Sorocabana, em Jundiaí, após ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo marido. Segundo o depoimento, a discussão começou depois que ela encontrou um par de sapatos femininos dentro do veículo do companheiro.

De acordo com apuração do Jornal de Jundiaí, o homem chegou em casa no meio da tarde, embriagado, após sair muito cedo alegando que iria a um bar. Ao ser questionado sobre um par de sapatos femininos, que estava no carro, ele teria iniciado uma discussão, proferido xingamentos e ameaçado agredir a mulher.

Ainda conforme o relato da vítima aos policiais, as agressões não seriam um episódio isolado. Ela afirmou sofrer xingamentos, ameaças constantes e agressões físicas em datas anteriores.