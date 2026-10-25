Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 295.115 votos nos sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 191.908 votos no segundo turno das eleições presidenciais. Considerando apenas os votos dos dois candidatos nas cidades da região, Flávio concentrou 60,6% e Lula, 39,4%.

O candidato do PL teve vantagem nos sete municípios. Em Jundiaí, principal cidade da região, Flávio recebeu 161.594 votos, o equivalente a 61,69%, enquanto Lula teve 100.339 votos (38,31%). A diferença foi de 61.255 votos.

Em Itupeva, Flávio alcançou 62,47% dos votos, contra 37,53% de Lula. Em Louveira, a vantagem foi de 63,04% a 36,96%, o maior percentual do candidato do PL entre os sete municípios. Já em Jarinu, Flávio obteve 62,22%, enquanto o petista ficou com 37,78%.