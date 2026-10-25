Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 295.115 votos nos sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 191.908 votos no segundo turno das eleições presidenciais. Considerando apenas os votos dos dois candidatos nas cidades da região, Flávio concentrou 60,6% e Lula, 39,4%.
O candidato do PL teve vantagem nos sete municípios. Em Jundiaí, principal cidade da região, Flávio recebeu 161.594 votos, o equivalente a 61,69%, enquanto Lula teve 100.339 votos (38,31%). A diferença foi de 61.255 votos.
Em Itupeva, Flávio alcançou 62,47% dos votos, contra 37,53% de Lula. Em Louveira, a vantagem foi de 63,04% a 36,96%, o maior percentual do candidato do PL entre os sete municípios. Já em Jarinu, Flávio obteve 62,22%, enquanto o petista ficou com 37,78%.
Em Cabreúva, Flávio somou 61,87% dos votos, contra 38,13% de Lula. Em Várzea Paulista, a votação foi de 57,92% para o candidato do PL e 42,08% para o petista. Campo Limpo Paulista registrou a menor diferença percentual entre os dois, com 56,07% para Flávio e 43,93% para Lula.
Votação por município
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Jundiaí: Flávio 61,69% (161.594 votos); Lula 38,31% (100.339).
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Várzea Paulista: Flávio 57,92% (37.947 votos); Lula 42,08% (27.573).
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Campo Limpo Paulista: Flávio 56,07% (25.772 votos); Lula 43,93% (20.188).
Itupeva: Flávio 62,47% (23.278 votos); Lula 37,53% (13.987).
Louveira: Flávio 63,04% (16.649 votos); Lula 36,96% (11.522).
Cabreúva: Flávio 61,87% (17.327 votos); Lula 38,13% (10.679).
Jarinu: Flávio 62,22% (12.548 votos); Lula 37,78% (7.620).