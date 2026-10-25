25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Lula é reeleito presidente do Brasil

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), após vencer Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Lula recebeu mais de 64 milhões de votos, equivalentes a 51,74% dos votos válidos. Seu candidato a vice-presidente é Geraldo Alckmin (PSB).

Nascido em Garanhuns, Pernambuco, Lula mudou-se ainda criança com a família para São Paulo. Trabalhou como metalúrgico e ganhou projeção nacional na liderança do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, em 1980, e governou o país entre 2003 e 2010. Voltou à Presidência em 2023; com a vitória em 2026, conquista um quarto mandato.

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