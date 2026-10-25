25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES

Flávio e Lula pedem extensão do horário de votação até 19h

Por Redação | CNN Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Requerimento foi entregue ao ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, após estados registrarem problemas com relação ao transporte dos eleitores
Requerimento foi entregue ao ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, após estados registrarem problemas com relação ao transporte dos eleitores

As campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediram, neste domingo (25), a extensão da votação até 19h.

A federação Brasil da Esperança e a coligação Brasil Pronto Pra Mais, que representam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fizeram um requerimento ao ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que se estenda o horário de votação até as 19h em todo o Brasil.

O pedido tem como base os relatos de problemas envolvendo o transporte de eleitores em todo o país neste domingo (25), com cidades operando sem a totalidade da frota municipal.

Flávio Bolsonaro e Lula votam no segundo turno

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