As campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediram, neste domingo (25), a extensão da votação até 19h.

A federação Brasil da Esperança e a coligação Brasil Pronto Pra Mais, que representam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fizeram um requerimento ao ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que se estenda o horário de votação até as 19h em todo o Brasil.

O pedido tem como base os relatos de problemas envolvendo o transporte de eleitores em todo o país neste domingo (25), com cidades operando sem a totalidade da frota municipal.